عاجل … إصابة القيادي بالإصلاح الآن “أسامة توفيق” بفشل حاد في القلب بالمعتقل

أبلغت أسرة المعتقل أسامة توفيق “التيار نت” بتدهور الوضع الصحي له بعد نقله أمس لمستشفى الأمل بكوبر.

وقالت أسرته إنه أصيب بحالة الفشل اللا تعويضي للقلب الذي لن يعود القلب بعده ليؤدي وظائفه كما كان و أرجعوا ذلك لإعطائه علاج الانسولين وهو في حالة تجمد مما أثر علي وظائف القلب.

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وحذرت أسرته بحسب التيار – من استمرار حسبه في هذه الظروف مع عدم وجود العناية الطبية التي تكفلها كل القوانين وحقوق الإنسان مما يعرض حياة الدكتور أسامة للخطر. ويحملون مجلس السيادة وحكومة حمدوك مسؤلية مايحدث له منذ اعتقاله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي وحتى الآن دون توجيه تهمة او تقديمه لمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)