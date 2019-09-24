أبلغت أسرة المعتقل أسامة توفيق “التيار نت” بتدهور الوضع الصحي له بعد نقله أمس لمستشفى الأمل بكوبر.
وقالت أسرته إنه أصيب بحالة الفشل اللا تعويضي للقلب الذي لن يعود القلب بعده ليؤدي وظائفه كما كان و أرجعوا ذلك لإعطائه علاج الانسولين وهو في حالة تجمد مما أثر علي وظائف القلب.
وحذرت أسرته بحسب التيار – من استمرار حسبه في هذه الظروف مع عدم وجود العناية الطبية التي تكفلها كل القوانين وحقوق الإنسان مما يعرض حياة الدكتور أسامة للخطر. ويحملون مجلس السيادة وحكومة حمدوك مسؤلية مايحدث له منذ اعتقاله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي وحتى الآن دون توجيه تهمة او تقديمه لمحاكمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل … إصابة القيادي بالإصلاح الآن “أسامة توفيق” بفشل حاد في القلب بالمعتقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.