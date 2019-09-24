تمكنت الاجهزة الامنية المختصة بولاية البحر الاحمر من ضبط أكثر من (6) آلاف جالون من الوقود و(290) جوال دقيق بجانب (71) رأس من الأبل كانت مهربة لإحدى دول الجوار.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة بالولاية لــ(smc) عن تمكن السلطات المختصة بالولاية من ضبط شاحنة تحمل على متنها (3600) جالون جازولين بجانب ضبط (2448) جالون بنزين محملة فى سبعة بكاسى إلى جانب (290) جوال دقيق كانت في طريها للتهريب خارج الولاية.
واشار المصدر إلى فتح بلاغات ضد المهربين تحت المواد199،198 من قانون الجمارك السودانية و احتجاز السيارات التى تم ضبطها وبدء التحريات مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود والإبل بالبحر الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.