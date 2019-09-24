تستضيف الخرطوم في الخامس من أكتوبر المقبل إجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وأثيوبيا. وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الجان الفنية ستجتمع نهاية سبتمبر الجاري بالخرطوم تناقش وضع قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة بما لايؤثر على دولتي المصب(السودان ومصر) ولايتعارض مع مصالح كافة الدول. واشار إلى أن المقترحات تعرض للوزراء الثلاث في ضوء ما يتوصل إليه إجتماع الخبراء. يذكر أن إجتماعات سد النهضة التي عقدت بالقاهرة الشهر الجاري لم يتم فيها التوصل لنتائج بشأن ملء وتشغيل السد.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا يجتمعون بالخرطوم في أكتوبر لمناقشة ملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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