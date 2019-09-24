أكد إتحاد المخابز إحتواء مشكلة المخابز التي توعدت بالدخول في إضراب عن العمل بسبب أوزان الخبز. وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أنّهُ بعد التحاور والتشاور مع الجهات المُختصّة وذات الصِّلة تم حل مشكلة الأوزان، مشيراً إلي أنهُ بعد زيادة مدخلات الإنتاج لم يتم تحديد وزن معين للخبز، مبيناً The post إتحاد المخابز: إحتواء مشكلة المخابز قبل إضرابها appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية.

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