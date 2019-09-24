اللجنة السودانية لحقوق الإنسان: مقتل 85 شخصًا في حملة قمع في يونيو

قالت لجنة حقوق الانسان السودانية اليوم الثلاثاء أن سجلات الشرطة السودانية تظهر أن 85 شخصًا قتلوا في حملة على المحتجين في يونيو.

وقبل فجر يوم 3 يونيو، قام مسلحون يرتدون الزي العسكري بمداهمة اعتصام طويل خارج مقر الجيش في الخرطوم، حيث أطلقوا النار على المتظاهرين وضربوه في عملية صدمت المراقبين الدوليين.

وقالت قوات الحرية والتغيير المعارضة أن 127 متظاهرًا على الأقل قتلوا وجرح مئات آخرون خلال الحملة التي استمرت عدة أيام.

إلا أن لجنة حقوق الإنسان قالت اليوم الثلاثاء أن سجلات الشرطة تظهر أن 85 شخصًا قتلوا في الحملة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس اللجنة "حريا اسماعيل" للصحفيين في الخرطوم: "سجل الشرطة يظهر أن 85 شخصًا قتلوا وأصيب 239 في الفترة بين 3 و12 يونيو في الخرطوم."

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وقالت: "أن الرجال المسلحين الذين فرقوا معسكر الاحتجاج كانوا يرتدون الزي الرسمي الذي ترتديه الشرطة وقوة الدعم السريع شبه العسكرية".

وقال إسماعيل: "هذه القوات استخدمت أقصى درجات القوة دون إعطاء أي تحذير لأولئك الذين كانوا داخل الاعتصام الذي كان تجمعًا سلميًا وقانونيًا".

وأضاف: "ما حدث كان انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة، ويجب أن يواجه المتورطون المحكمة بسبب هذه الجريمة الجنائية".

وتأتي تعليقات إسماعيل بعد يومين فقط من تشكيل رئيس الوزراء الجديد للبلاد عبد الله حمدوك لجنة من سبعة أعضاء للتحقيق في الحملة كما تطالب بذلك قوى الحرية والتغيير.