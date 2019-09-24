توفيت الفنانة اللبنانية أوغيت خوري، كالان التي تعدّ من رواد الفنّ التشيكلي في بلدها، عن عمر ناهز 88 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأوغيت التي خاضت مجال الرسم والنحت وتصميم الأزياء، هي ابنة الرئيس اللبناني بشارة الخوري الذي كان أوّل من تسلّم زمام الرئاسة بعد استقلال الجمهورية اللبنانية سنة 1943.
ولدت أوغيت خوري في بيروت سنة 1931 وخاضت مجال الرسم في السادسة عشرة من العمر تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي، وهي تخصصت في الفنون في الثالثة والثلاثين من العمر في الجامعة الأميركية في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وانتقلت إلى باريس في العام 1970 قبل أن تستقرّ في لوس أنجلوس سنة 1987 ثمّ تعود إلى بيروت في العام 2003.
وفي العام 1979، تعاونت مع المصمم الفرنسي بيار كاردان على مجموعة من العباءات (قفاطين).
وتميّزت أعمال كالان بطابعها الأنثوي التجريدي وهي عرضت في عدّة مراكز عالمية للفنون، من الولايات المتحدة إلى لبنان مرورا ببريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، كمعهد العالم العربي في باريس (2012) وبيناليه البندقية (2017).
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة التشكيلية اللبنانية أوغيت الخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.