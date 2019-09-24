أعلن مجلس السيادي في السودان، يوم الثلاثاء، نقل جلسته المقبلة إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور، مدينة نيالا.
وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، إن المجلس قرر عقد جلسته الراتبة ، الخميس المقبل، في نيالا للوقوف على الأوضاع الأمنية في أرض الواقع.
وشهدت مدينة نيالا عدة احتجاجات جراء شح الخبز والوقود، وتحولت لاحقاً إلى المناداة بإقالة الوالي، وتعيين والي مدني.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة ينقل أعماله إلى نيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.