مجلس السيادة ينقل أعماله إلى نيالا

أعلن مجلس السيادي في السودان، يوم الثلاثاء، نقل جلسته المقبلة إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور، مدينة نيالا.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، إن المجلس قرر عقد جلسته الراتبة ، الخميس المقبل، في نيالا للوقوف على الأوضاع الأمنية في أرض الواقع.

وشهدت مدينة نيالا عدة احتجاجات جراء شح الخبز والوقود، وتحولت لاحقاً إلى المناداة بإقالة الوالي، وتعيين والي مدني.