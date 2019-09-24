حمدوك يلتقي مسؤولين أمميين بنيويورك

التقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاءفي نييورك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اخيم شتاينر، ضمن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74.

وقال حمدوك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه بحث مع شتاينر الأولويات، التحديات، الفرص و الشراكة الإستراتيجية للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وفي السياق، أعلن حمدوك أنه أجرى حوارا مهما حول الأمن الغذائي ومستقبل الأطفال في السودان مع رئيس برنامج الغذاء العالمي الذي اعتبر أن برنامج الغذاء العالمي شريك أصيل للسودان.



وفي إطار لقاءاته الدبلوماسية، بحث رئيس الوزراء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات المختلفة.