المجلس الاعلي للتنمية يعلن عن وضع خطة للارتقاء بالخدمة المدنية

أعلن المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل عن وضع خطة للارتقاء بالخدمة المدنية و شدد المجلس علي ان تكون لكل موظف خبرة ومعرفة بسلوك العمل خاصة ان هناك سبعة جدارات اساسية مناط بها تدريب كافة العاملين بالولاية والذين يقدر عددهم باكثر من 100 الف موظف . وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالخرطوم عبد العاطي محمد خير خلال مخاطبته ورشة الاعداد للجدارات البشرية والعمل ، بضرورة وجود منظومة مؤسسية بغرض الارتقاء بالتدريب دعا الحكومات الجديدة بضرورة وضع قضايا التدريب ضمن اولاوياتها وربط عبد العاطي بتحسين اوضاع العاملين البتدريب المتخصص والمستمر ، وقطع بان إصلاح مشاكل السودان تتم عبر إصلاح الخدمة المدنية والتدريب المستمر الداخلي والخارجي.

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