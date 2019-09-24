وفاة امرأة بعد تعرضها لحالة شبيهة بالاغتصاب في مدينة واو

قالت السلطات الحكومية بولاية واو في جنوب السودان ، إنها عثرت على جثة إمراة بالقرب من أحد الفنادق داخل مدينة واو ، يشتبه تعرضها للإغتصاب أو التعذيب في أعضائها التناسلية يوم الإثنين.

وعثرت الشرطة على جثة المرأة التي تدعى “فرناندا” ، بالقرب من فندق “قرين هاوس” في حي نمرة تلاتة بمدينة واو صباح يوم الإثنين.

وقال الطبيب أكول مريال، الذي يعمل بمستشفى واو التعليمي، في تصريح لراديو تمازُج الإثنين ، إن نتيجة الفحص الطبي أظهرت وجود دم وسوائل في الأعضاء التناسلية وأن عملية تشريح الجثة أكدت عدم وجود الجروح في الجثة فقط الدم والسوائل في المنطقة التناسلية.

وتابع “سبب الوفاة قد يكون إنفجار الرحم ، نتيجة للإغتصاب لاننا وجدنا على دم وسوائل في الأعضاء التناسلية للمرأة المتوفية”.

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هذا وطالبت عدد من النساء، حكومة واو بوضع حد لجرائم الإغتصاب والقتل للنساء وحماية النساء.

من جانبها قالت إليزابيث ماريو موسس ، عمدة بلدية واو ، إنه تم العثور على الجثة بالقرب من فندق “قرين هاوس” صباح يوم الإثنين ، وأن الشرطة قامت بإعتقال مدير الفندق مع آخرين لدواعي التحقيق معهم.

وأبانت اليزابت ، أنه حسب شهود العيان فإن الفندق شهد إزعاجاً يوم الأحد وتم العثور على الجثة بالقرب من الفندق في صباح اليوم التالي.

وكشفت العمدة ، عن حادث مماثل لجريمة الإغتصاب حدث في مدينة واو قبل ثلاثة أسابيع بين رجل ورجل ، مشيرة إلى أن الحادثة لم تؤدي الى حالة الوفاة.