رئيس وزراء بريطنيا السابق: "سعيد" بحكم المحكمة العليا

صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، إنه يأمل في أن يمنع قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة أي رئيس وزراء مستقبلي من محاولة إغلاق البرلمان من أجل منعه من القيام بواجبه.

وقال ميجور اليوم الثلاثاء إنه "سعيد" بحكم المحكمة. وكان قد انضم إلى القضية ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بإغلاق البرلمان.

و صرح "لا يجب على أي رئيس وزراء أن يعامل الملك أو البرلمان بهذه الطريقة مرة أخرى"، مضيفًا أن وجود البرلمان في مصلحة الوطن بشكل واضح.

كان من غير المعتاد أن يرفع اي رئيس وزراء سابق دعوى قانونية ضد رئيس وزراء قائم، خاصة وأن كلاهما عضو في حزب المحافظين نفسه.

علن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. يقول داونينج سانت إن جونسون سيعود من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين عشية وضحاها، قبل الموعد المقرر.

سيعيده ذلك إلى لندن في الوقت الذي يستأنف فيه البرلمان يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يوافق بشدة على قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني.

وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.

وقد قال جونسون في نيويورك اليوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.

Advertisements

رئيس مجلس العموم البريطاني قال إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.

قال جون بيركو اليوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.

وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.

الت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.

في حديثه اليوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."

وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."

وصفت جينا ميلر، ناشطة شئون الشفافية، حكم المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون علق البرلمان بشكل غير قانوني "بالفوز بالسيادة البرلمانية، وفصل السلطات واستقلال المحاكم البريطانية لدينا".

تقول ميلر، وهي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية ضد الحكومة، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمت بالإجماع أن جونسون نصح الملكة بإغلاق البرلمان "لإسكات نوابنا المنتخبين ديمقراطيًا في واحدة من أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البلاد الحديث. "