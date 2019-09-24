وزير الطاقة يعفى مدراء بالكهرباء

أصدر وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، اليوم "الثلاثاء" قراراً بإعفاء عدد من مدراء بالكهرباء على خلفية تذبذب الإمداد الكهربائي خلال الفترة الماضية.
وشمل القرار إقالة مدير عام التوليد الحراري، عبد العزيز حامد الطيب وتعيين ابوبكر عباس الزين، وأعفى مدير عام التوليد المائي، عبد الرحمن حجاج، وتعيين محمد ارو سليمان.
كما تم إعفاء مدير عام النقل، امين عثمان يوسف، وتكليف سليم محمد محجوب، وإعفاء مدير عام التوزيع، إبراهيم حامد، وتعيين امين عثمان السر.
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