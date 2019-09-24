مساعدات إنسانية للسودان بتوجيهات الرئيس المصري

أرسلت مصر الحزمة الثانية من المساعدات الإنسانيةلللسودان، في إطار علاقات الأخوة والتعاون، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للخطوات التي يتخذها السودان لتنفيذ استحقاقات عملية بناء مؤسسات المرحلة الانتقالية، وفي ضوء الحرص المصري على تحقيق الاستقرار في السودان الشقيق.

وتم استقبال المساعدات في ساحة الحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم من قبل عدد من المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم كل من د. محمد السناري مصطفى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني السودانية، والرشيد سعيد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين بقوى الحرية والتغيير، إلى جانب قيادات من وزارتيّ الدفاع والخارجية، والهلال الأحمر السوداني.

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وحظيت مراسم الاستقبال بترحاب شعبي كبير، وقد ألقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، كلمة أكد فيها دعم مصر حكومةً وشعبًا للسودان الشقيق وتأييدها أهداف وآمال الشعب السوداني وتطلعات ثورته، حتى يتبوأ السودان المكانة الدولية والسياسية والاقتصادية التي يستحقها، والتي تتناسب مع إمكانياته الطبيعية والبشرية.

من جانبه، ألقى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني، كلمة أعرب فيها عن شكره لمصر على جهودها الحثيثة لدعم الشعب السوداني على كل المستويات.