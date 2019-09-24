قرر الإدعاء العام الألماني في مدينة شتوتجارت، إلزام مجموعة "دايملر" الألمانية للسيارات بدفع غرامة مالية بقيمة 870 مليون يورو على خلفية "فضيحة الديزل". وأوضح الإدعاء اليوم الثلاثاء، أن سبب القرار هو إهمال "دايملر" واجبها الإلزامي المتمثل في الإشراف على قسم معن بإصدار شهادات اعتماد المركبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغريم "دايملر" الألمانية 870 مليون يورو بسبب فضيحة الديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.