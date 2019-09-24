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ليفربول يوقع صفقة ضخمة بـ75 مليون جنيه إسترليني

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قالت صحيفة تليجراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الفريق الإنجليزي بصدد توقيع صفقة تاريخية مع شركة الملابس "نايكي".

 

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يحصل الآن على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل تعاقده مع الشركة منذ العام الماضي، لكنه الآن يحاول رفع قيمة العقد المبرم مع "نايكي" إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

 

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يذكر أن فريق الأسباني يحصل على 98 مليون جنيه إسترليني من شركة "نايكي"، بينما يحصل فريق على 107 ملايين دولار من شركة "أديداس" الألمانية.

 

وكانت النجاحات التي حققها ليفربول في إطار مباريات الممتاز لكرة القدم ساهمت في رفع سعر الفريق واللاعبين.

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