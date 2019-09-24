حمدوك يؤكد حرص السودان على علاقات متينة مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
والتقى حمدوك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اليوم "الثلاثاء" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
ومن جانبه أكد بن زايد استعداد الإمارات لدعم السودان في كافة المجالات بما يحقق الاستقرار والسلام.
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