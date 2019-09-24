الأمم المتحدة ترعى ملتقى لدعم السودان في نيويورك الجمعة

أعلنت الأمم المتحدة عن قيام ملتقى عالمي لدعم السودان يعقد بنيويورك "الجمعة" المقبل يحضره (80) من زعماء الدول ورؤساء أكثر من (20) منظمة دولية كبرى. ويخاطب الملتقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومفوض الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

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