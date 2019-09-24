محافظ "ساما": التحدیات الجیوسیاسیة تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

اعتبر الدكتور أحمد الخلیفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن التحدیات الجیوسیاسیة تشكل خطرا كبیرا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا ضرورة تحدیث السیاسات النقدیة والمالیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المنشودة.

ووفقا لوكالة "الأنباء الكويتية"، أكد الخلیفي في كلمة خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر المصرفي العالمي، الذي نظمه بنك الكویت المركزي، أمس، أهمیة الانخراط في دعم سیاسات الإنتاج ودعم الموارد البشریة والتفكیر في حلول وإصلاحات هیكلیة للاقتصادات الوطنیة.

وذكر أن المملكة تمكنت من دعم استقلالیة مؤسسة النقد وجذبت عدیدا من استثمارات القطاع الخاص، لافتا إلى أن النظام التجاري العالمي أصبح متعدد الأطراف، وهو ما یعكس العولمة في حقیقتها.