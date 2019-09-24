أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتطرق إلى موضوع رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الروسي، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال كوساتشوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "تحدثت اليوم في المطار مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي أبلغني أن هذا الموضوع سينعكس حتمًا على خطابه أمام الأمم المتحدة".
وكان كوساتشوف قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أنه لم يتمكن شخصيا من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وأنه لن يتمكن من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: لافروف سيثير رفض واشنطن دخول دبلوماسيين روس أمام الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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