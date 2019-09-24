المحكمة العليا في أسبانيا تسمح بنقل رفات الديكتاتور فرانكو

أعطت المحكمة العليا في اسبانيا الضوء الأخضر لنقل رفات الدكتاتور الاسباني فرانشيسكو فرانكو الذي توفي عام.1975

ورفضت المحكمة بذلك الاعتراض الذي تقدمت به أسرة فرانكو ضد مساعي الحكومة الاسبانية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، لنقل رفاته من ضريح موجود فيما يعرف بـ "وادي الشهداء"، شمال غربي مدريد، إلى مقبرة في الأطراف الشمالية للعاصمة الاسبانية.

وقالت المحكمة إن الهيئة المؤلفة من ستة أعضاء اتخذت القرار بالإجماع.

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كانت أسرة الديكتاتور الاسباني تقدمت باعتراض على نقل الرفات إلى مقبرة "باردو"، وقالت الأسرة إنها توافق فقط على دفن الرفات في قبر مملوك لها في كاتدرائية المودينا، وسط مدريد، وهو ما رفضته الحكومة الاسبانية، حيث أرادت بذلك ألا يصبح هذا القبر قبلة لأنصار فرانكو.

يشار إلى أن الجنرال فرانكو، وهو من مواليد عام 1892، انقلب في صيف عام 1936 على حكومة الجمهورية الاسبانية، وتحولت محاولة الانقلاب إلى حرب أهلية استمرت قرابة ثلاثة أعوام، كسبها فرانكو بدعم من ألمانيا، أيضا، عام.1939