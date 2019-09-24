تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة جزء من حفل أحيته مطربة أثيوبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وتغنت من خلاله بالأغنية السودانية (أنا الليلة مالي) التي اشتهرت بأدئها المطربة إنصاف مدني. وبحسب موقع النيلين فقد ذكر ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن المطربة الأثيوبية أشعلت الحفل برقصاتها وبطريقتها الرائعة في الغناء. Advertisements مقطع الفيديو الذي نشر قبل أيام حصد مئات الاعجابات والتعليقات التي لم تخلو من الغزل, حيث تغزل عدد من المتابعين للفيديو في المطربة التي وصفوها بالحسناء فائقة الجمال وتصدر تعليق (أثيوبيا يا أخت بلادي) قائمة التعليقات الأكثر كتابة داخل المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حسناء أثيوبية تشعل حفل سوداني بالخرطوم برقصاتها وبترديدها الأغنية الشهيرة (أنا الليلة مالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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