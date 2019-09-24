مشار ينفي دخول قواته إلى منطقة أبو جبيهة

فنّد قائد المعارضة المسلحة بجنوب السودان صحة ما نُقل على وسائل التّواصل الاجتماعي من دخول الجيش الشعبي بالمعارضة إلى منطقة “جديد” بإدارية أبو نورة بمحلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان.

Advertisements

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة “فوث بوث” بحسب صحيفة المجهر إن هذه المعلومات هي محض إشاعة ومغرضة تهدف إلى إثارة الفتن بين الدولتين بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على العلاقة بين جنوب السودان والسودان مؤخراً.

واكد “بوث” أن الفرقة الأولى بقيادة الفريق “جونسون أولنج” التابعة لقوات الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة “مشار” موجودة داخل حدود ولاية فشودة “أعالي النيل” سابقاً, ولم تدخل إلى الحدود السودانية.

وأوضح أن المعارضة تحترم المبادئ والروابط الإجتماعية قبل السياسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)