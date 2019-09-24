بالصورة : ضبط طفلة سودانية (مجهولة) على الحدود اختطفتها سيدة أجنبية

تناقل رواد مواقع التوصل الإجتماعي بصورة مكثفة صورة لطفلة سودانية (مجهولة) بغرض تعرف ذويها عليها، بعد أن تم ضبطها يوم الثلاثاء، أثناء عبورها للحدود السودانية إلى دولة جنوب السودان بصحبة سيدة، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

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وقال رواد مواقع التواصل : أن الصورة لطفلة سودانية اختطفتها سيدة جنوبية، تم ضبطها على الحدود السودانية الجنوبية، ارجو نشرها وعلى من يتعرف عليها الاتصال علي شرطة ربك.

وبحسب المعلومات المتداولة أن الطفلة بصحة جيدة، وعمرها حوالي ٤ أشهر.

ولاقت الحادثة تعاطفاً واسعاً وأسئلة حائرة من العديد من رواد مواقع التواصل الذين تناقلوها بمجموعاتهم العامة والخاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)