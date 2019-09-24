  مجلس السيادة يعلن تعيين النائب العام خلال هذا الاسبوع

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان” أن تعيين النائب العام سيتم خلال هذا الأسبوع وفقاً للفتوى التي سيصدرها وزير العدل حول الوثيقتين معتمدة لديه.
وقال “الفكي” ان مجلس السيادة استفتى وزير العدل بعد حديثه حول وجود وثيقتين عن اي الوثيقتين معتمدة عند وزارة العدل, وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية مضيفاً بحسب صحيفة المجهر انهم سيتسلمون رده خلال يومين في بحر هذا الاسبوع.
وقطع الفكي ان التفاوض حول السلام سيكون بوفد مكون مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وليس عبر مفوضية السلام التي اشار الى نقاش يدور حول توقيت تكوينها, هل سيكون بعد ام قبل التوصل لاتفاق سلام.
وقطع بان الرأي الغالب ان تكون بعد اتفاق السلام حتى تتمكن الحركات المسلحة من المشاركة فيها.
وابان ان ما تم في جوبا خطوات لتهيئة اجواء التفاوض ولم يطرح فيها حتى جدول لقضايا التفاوض, ليس إعلان مبادئ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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