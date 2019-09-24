المالية: انفلاتات في صناديق المعاشات والضمان ودعم الطلاب

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements افصح وزير المالية إبراهيم البدوي عن وجود صناديق منفلتة ذات استثمارات اجتماعية معقدة. وقال البدوي للصحافيين بالوزارة أمس إن هناك إشكالات متعلقة بالانضباط المالي والتحليل الاقتصادي السليم للمشروعات بنصاديق المعاشات والضمان الاجتماعي وصندوق دعم الطلاب، لافتاً إلى بدء مراجعتها لترشيد الصرف وإدارة السيولة بتعاون فني من البنك الدولي، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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