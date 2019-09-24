مراجعون يتندرون بالشكوى من (ريحة بصلة) نفاذة داخل محكمة الأزهري بالخرطوم

تندر مراجعون بمواقع التواصل الإجتماعي، من رائحة بصلة نفاذة مايطلق عليها بالدارجة (كِشنِه) يوم الثلاثاء، داخل قاعة محكمة الأزهري بالخرطوم، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وعلق أحدهم على الرائحة قائلاً ( كلو كوم وريحة البصلة في محكمة الازهري كوم تاني)، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة.

وعلق آخر ( واضح شادين حَله كاربة )، بينما رد أحدهم : (وديل قدروا يشتروا البصل ذاتو كيف؟) في إشارة لارتفاع أسعار البصل بالخرطوم هذه الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)