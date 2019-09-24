التاريخ: 24-سبتمبر-2019
8 مشاهدة
اقترحت الحكومة المصرية رسمياً على الجبهة الثورية استضافة المفاوضات المقبلة مع الحكومة بالقاهرة. ومن جهتها تنظر الثورية في المقترح, بينما أجرت تغييرات على دستورها الداخلي.
وقال الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عبد الوهاب جميل لمصادر أمس، إن الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة المصرية دارت حول الهيكلة، وترتيب البيت الداخلي استباقاً للمفاوضات لمنع حدوث شرخ. وذكر عبد الوهاب أن الاجتماعات كللت بإجراء تعديلات طفيفة في الدستور بإضافة نائب ثانٍ للرئيس ونائب للأمين العام.
وأفصح عبد الوهاب بحسب صحيفة السوداني، عن وجود بعض التعقيدات في ما يتعلق بمنبر التفاوض المنتظر، وأضاف “الحلو اختار جوبا لارتباطه الوثيق بجوبا” – وفق قوله، بينما الثورية لا تمانع لكنها ترى أن هناك دولاً تستطيع أن توفر الاستحقاقات المالية المطلوبة لمرحلة ما بعد السلام، فيما لا يتوفر ذلك لجوبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيدات حول منبر التفاوض وتغييرات بدستور “الجبهة الثورية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.