تعقيدات حول منبر التفاوض وتغييرات بدستور “الجبهة الثورية”

اقترحت الحكومة المصرية رسمياً على الجبهة الثورية استضافة المفاوضات المقبلة مع الحكومة بالقاهرة. ومن جهتها تنظر الثورية في المقترح, بينما أجرت تغييرات على دستورها الداخلي.

وقال الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عبد الوهاب جميل لمصادر أمس، إن الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة المصرية دارت حول الهيكلة، وترتيب البيت الداخلي استباقاً للمفاوضات لمنع حدوث شرخ. وذكر عبد الوهاب أن الاجتماعات كللت بإجراء تعديلات طفيفة في الدستور بإضافة نائب ثانٍ للرئيس ونائب للأمين العام.

Advertisements

وأفصح عبد الوهاب بحسب صحيفة السوداني، عن وجود بعض التعقيدات في ما يتعلق بمنبر التفاوض المنتظر، وأضاف “الحلو اختار جوبا لارتباطه الوثيق بجوبا” – وفق قوله، بينما الثورية لا تمانع لكنها ترى أن هناك دولاً تستطيع أن توفر الاستحقاقات المالية المطلوبة لمرحلة ما بعد السلام، فيما لا يتوفر ذلك لجوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)