“لجنة المعلمين” تُطالب بتأجيل امتحانات الشهادة لإكمال المقررات دون ضغط

طالبت لجنة المعلمين وزارة التربية والتعليم بضرورة تأجيل امتحانات الشهادة لمرحلتي الأساس والثانوي إلى أبريل أو مايو المقبلين بدلاً عن شهر مارس لضمان إكمال المقررات بصورة مُرضِية للطلاب والمعلمين ودون ضغط.

ودعا القيادي باللجنة علي العبيد في تصريح بحسب صحيفة السوداني، وزارة التربية لمراجعة قرار إلغاء عطلة السبت، مشيراً إلى أنه غير مُجْدٍ ولم تتم مشاورة ذوي الشأن والمختصين فيه.

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وكشف عن ورود شكاوى كثيرة من غياب الطلاب وبعض المعلمين يوم السبت، منوها إلى أن التعويض المالي الذي ستخصصه الوزارة للمعلمين عن يوم السبت لن يوازي ما يحصلوا عليه وهم يعملون بمؤسسات خاصة في ذلك اليوم كدخل إضافي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)