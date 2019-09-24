الجيش: لا اعتداءات على “أبوجبيهة” من قوات جنوبية

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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نفت القوات المسلحة ما تداولته وسائل إعلام ووسائط التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتداءات لقوات متمردة تتبع لدولة الجنوب واحتلالها مناطق واسعة من وحدة جديد بإدارية (أبو نوارة) التابعة لريفي محلية أبو جبيهة بجنوب كردفان واعتدائها على مواطني المنطقة من المزارعين والرعاة وسلب أموالهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، أن هذه الأنباء عارية من الصحة وغير متوازنة، مؤكدا حرص القوات المسلحة التام على حياة المواطنين وقدرتها على ردع كل من يعمل على زعزعة استقرار الوطن.
ودعت القوات المسلحة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنها ستظل تقوم بواجبها وفاءً بالعهود وتأميناً للوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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