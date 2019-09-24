استمرار احتجاجات “نيالا” و”الخرطوم” تخرج في موكب (دارفور الموحد)

خرجت تظاهرات احتجاجية بالخرطوم أمس رفضاً للانتهاكات الإنسانية التي وقعت بعدد من مناطق جنوب دارفور وخلفت قتلى وجرحى وسط المواطنين، كما واصل مواطنو نيالا احتجاجاتهم الغاضبة على شح الخبز والوقود لليوم الثالث على التوالي.

وجاءت الاحتجاجات التي نظمت في الخرطوم ومدن أخرى تحت لافتة موكب “دارفور الموحد” بتنظيم من لجان الأحياء والمقاومة.

وبدأ موكب الخرطوم من موقف “جاكسون” للمواصلات عبر شارع الحرية متوجها إلى وزارة العدل لتسليم مذكرة رفضاً للانتهاكات، وتطالب بإيجاد الحلول العاجلة لما يحدث في ولايات دارفور.

Advertisements

كما طالبت المذكرة بإقالة والي جنوب دارفور وتعيين والٍ مدني، بجانب محاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة “مشرينج وقريضة” بالولاية.

وفي نيالا أفاد شهود عيان لمصادر، إن “التظاهرات في نيالا انطلقت قبل موعدها المضروب في الساعة الواحدة ظهرا، وملأت الشوارع، وأحرق المحتجون إطارات السيارات في الطرق الرئيسية بالمدينة”.

وأوضحوا أن “المواكب تجمعت في النقاط الرئيسية في وسط المدينة، التي حددتها لجان المقاومة، استعدادا للوصول إلى نقطة التجمع الرئيسية بمقر المحكمة وساحة الشهيد السحيني”. وردد المتظاهرون بحسب صحيفة السوداني، هتافات تنادي بإيقاف التدهور والانفلات الأمني بالولاية، وإقالة الوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)