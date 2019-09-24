بوجبا يقترب من تشكيل يونايتد أمام روتشديل في كأس الرابطة

ألمح أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إلى أن لاعب الوسط بول بوجبا سيعود إلى تشكيلة الفريق في مباراته غدا الأربعاء أمام روتشديل في كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم.
وغاب بوجبا عن يونايتد منذ التعادل 1-1 أمام ساوثامبتون في 31 اغسطس بسبب إصابة في الكاحل لكنه يأمل في استعادة كامل لياقته قبل مواجهة أرسنال في الدوري الممتاز يوم الاثنين.
وأبلغ سولشار موقع النادي على الانترنت "سيشارك لعدة دقائق أمام روتشديل لكنه سيكون جاهزا تماما أمام أرسنال".
وغاب ميسون جرينوود عن الهزيمة يوم الأحد في الدوري أمام وست هام يونايتد بسبب التهاب اللوزتين ويأمل اللاعب الشاب في العودة إلى التشكيلة أمام روتشديل.
وسيغيب لوك شو المصاب في عضلات الفخذ الخلفية وأنطوني مارسيال المصاب في الفخذ عن مواجهة الغد.
ويواجه ماركوس راشفورد كذلك خطر الغياب بعد إصابته أعلى الفخذ في الهزيمة 2-صفر أمام وست هام.
وقد يعود انخيل جوميس وتاهيث تشونج إلى التشكيلة أم ام روتشديل بعد مشاركتهما الأولى الكاملة أمام استانة في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بينما قد يشارك جيسي لينجارد أساسيا لأول مرة منذ أكثر من شهر بعد تعافيه من وعكة صحية.
واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل مخيب وحصد ثماني نقاط فقط في ست مباريات ليحتل المركز الثامن في الدوري.
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