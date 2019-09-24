التحالف الدولي بالعراق: لن نتسامح مع أي هجوم على المنشآت الأمريكية

قالت قوات التحالف الدولي في بغداد، اليوم الثلاثاء، إنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها ولن تتسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمريكية.
وأضاف التحالف نحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة، يأتي هذا في اعقاب إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد.
وأفادت مصادر أمنية بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا، الإثنين في منتصف الليل، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وسقط صاروخ ثالث في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي افتتحت أمام حركة السير مؤخرًا، باستثناء الطرقات التي تؤدي إلى السفارة الأمريكية.
وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد المكان الذي أطلقت منه هذه الصواريخ، وهو على الأرجح موقع هور رجب الواقع في جنوب بغداد، والذي توجد فيه فصائل موالية لإيران.
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