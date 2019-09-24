زعيم حزب العمال البريطاني: أدعو جونسون إلى الاستقالة

طالب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق البرلمان "غير قانوني".

وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال "أدعو بوريس جونسون، للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعياً زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

قالت المحكمة العليا في بريطانيا، إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان غير قانوني.

وأضافت المحكمة العليا في بريطانيا، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ونصح "جونسون"، الملكة إليزابيث بتأجيل أو تعليق البرلمان في 28 أغسطس، وهذه الخطوة التي قال خصومها إنها اُتخذت لإعاقة التحديات التي وعدت بها بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة طلاق.

وقال "جونسون"، إن الهدف من التعليق - من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر - هو السماح له بإدخال أجندة تشريعية جديدة.

وذكرت المحكمة العليا، أن 11 قاضيًا سيصدرون حكمهم الساعة 10.30 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

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خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع في الأسبوع الماضي، تم إخبار المحكمة العليا بالمحامين عن نشطاء مناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونواب المعارضة

أن الإغلاق لمدة خمسة أسابيع كان الأطول منذ 50 عاما.

بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب، تظل سلطة تعليق أو حل البرلمان رسميًا مع الملك، وهو شخصية محايدة سياسيًا تعمل وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.

وسيتعين على المحكمة العليا، أن تقرر ما إذا كانت القضية هي أن القضاة يجب أن يشاركوا أو إذا كانت مجرد مسألة سياسية.

قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في وقت سابق من هذا الشهر أن القضية ليست "قابلة للمقاضاة" في الواقع، لكن المحكمة العليا في اسكتلندا خلصت إلى أن "جونسون" تصرف بشكل غير قانوني وأنه يجب إعلان إلغاء الصلاحية.