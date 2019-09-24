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ماليزيا تخطط لإدخال خدمة الـ 5G

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قال وزير الإتصالات الماليزي، إن ماليزيا ستبدأ عرضًا وطنيًا لمشاريع الجيل الخامس، أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنها في طريقها لتصبح واحدة من أوائل الدول الآسيوية التي تطلق التكنولوجيا.

 

وأضافت الحكومة، أنها تريد البدء في طرح خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فائقة السرعة في أوائل العام المقبل، وعلى عكس فيتنام وبعض الدول المتقدمة، فإنها لا ترفض السماح لشركات الاتصالات التابعة لها بالعمل مع شركة هواوي الصينية.

 

ووضعت "هواوي" أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، على القائمة السوداء للولايات المتحدة في مايو الماضي، بعد أن قالت واشنطن أن معداتها يمكن أن تستخدم للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

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ووضع ذلك ضغطًا على العديد من الدول الأخرى لتتبع هذا، ولكن ماليزيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، قالت إنها لا تشعر بالقلق إزاء مزاعم التجسس، مع التركيز بدلًا من ذلك على القدرة النسبية على شراء منتجات هواوي.

 

وقال مسؤول بشركة هواوي، إن الشركة التي تتخذ من "شينزين" مقرها الصين تتوقع أن تؤدي مذكرات التفاهم إلى توقيع عقود.

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