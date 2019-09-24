قطاع البنوك يهبط ببورصة دبي بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.89% خاسرًا 25.17 نقطة ليصل إلى مستوى 2810.10 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
وبلغ حجم التداولات بمستهل تعاملات اليوم 166.5 مليون سهم محققة ما قيمته 138.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2006 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهمًا، واستقرت 8 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.50%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.58%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 1.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 9.93%، ثم سهم الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.75%.
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