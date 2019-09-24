روسيا تدين رفض أمريكا منح التأشيرات لروس كانوا سيحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن إخفاق الولايات المتحدة في تقديم تأشيرات للروس، الذين كانوا سيحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان عملًا من عدم الاحترام.

وقد دحضت الوزارة، أيضًا، المزاعم القائلة، بأن الروس الذين سيغيبون عن الجمعية الآن، فشلوا في تقديم وثائق التأشيرات في الوقت المناسب.

في وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، إنه لا يستطيع حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الولايات المتحدة فشلت في منحه تأشيرة دخول في الوقت المحدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين: "يشير الجانب الأمريكي إلى مشكلة فنية، إلى الموعد النهائي لتقديم المستندات. هذا ليس صحيحًا. تم تقديم المستندات في الموعد المحدد الذي قدمه الدبلوماسيون الأمريكيون"

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وأضافت المتحدثة، أن الوثائق التي تم تقديمها في وقت سابق، قبل شهرين من السفر، قد أُعيدت، قيل أن الوثائق قد قدمت في وقت مبكر جدًا.

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وأوضحت "زاخاروفا"، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيركز على هذه المسألة خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكدت "زاخاروفا": "هذا مثال سخط على عدم احترام الولايات المتحدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفشلها في الوفاء بالتزامات دولة مضيفة".

وتابعت: "هذا المثال الجديد لإهمال حقوق الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية على الأقل إلى حد ما سيكون موضوعًا رئيسيًا في محادثات لافروف-بومبيو في نيويورك".

في وقت سابق، قال كونستانتين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، إنه فشل في الحصول على تأشيرة أمريكية في الوقت المناسب، وبالتالي، ستفقد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في نيويورك.

وأضاف "كوساتشيف": "في انتهاك لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، فشل الجانب الأمريكي في تقديم التأشيرات في الوقت المناسب لمجموعة من أعضاء الوفد الرسمي، بمن فيهم أنا، ومجموعة من الأشخاص المرافقين، الذين يعتزمون السفر إلى نيويورك اليوم للمشاركة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه خطوة غاضبة وغير قابلة للتفسير وغير مبررة".