وزيرة العمل البريطاني: إنقاذ توماس كوك كان لا جدوى منه

قالت وزيرة الاعمال البريطانية اليوم الاربعاء، إن الحكومة البريطانية قررت أنه لا جدوى من إنقاذ توماس كوك لان ذلك سيكون مضيعة لأموال دافعي الضرائب، ورمي أموال جيدة في شركة لا تلبي احتياجات عملائها.

وأضافت وزيرة الأعمال "أندريا ليدسوم" لقناة "سكاي نيوز": "هناك كل أنواع الشائعات التي تطير، والحقيقة هي أن 200 مليون شخص كانوا حتى أقل مما يمكن أن يحتاجه توماس كوك على المدى القصير للغاية للأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وقالت: "توماس كوك كان يحاول خدمة 1.7 مليار جنيه من الديون، وإنها طلبت من دائرة الإعسار تقديم استفسارها إلى المديرين والأحداث التي سبقت الانهيار، "فقط للتأكد من وقوع أي خطأ في الواقع، وأي شيء كان يمكن القيام به بطريقة مختلفة كان يمكن تجنبه هذه الكارثة ".

وبشكل منفصل قالت شركة طيران ريان اير ( RYA.I ) في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء انها صوتت للموافقة على اتفاق العمل الجماعي بشأن الأجور والشروط في أحدث خطوة من جانب الإدارة للحد من موجة الاضطرابات الصناعية.

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وأجبرت إضرابات واسعة النطاق على الأجور والشروط التي أجراها الطيارون وطاقم الطائرة منذ عام، على إلغاء مئات الرحلات الجوية، ولكن سلسلة من الإضرابات في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال في الأسابيع الأخيرة تسببت في الحد الأدنى من الاضطرابات.

وتأتي صفقة طاقم الطائرة بعد أن أعلن الطيارون البريطانيون في شركة ريان إير يوم الجمعة إلغاء الإضرابات المخططة، وإعطاء فرصة للتفاوض على الأجور والشروط.

قال ريان إير: "أن 80٪ من طاقم المقصورة في اتحاد النقابات الموحدة توحدوا لصالح اتفاقية العمل الجماعي التي مدتها أربع سنوات والتي ستغطي جميع أفراد طاقم المقصورة بالشركة مباشرة في المملكة المتحدة، مما يخلق بنية جديدة للدفع وزيادة الدخل المضمون".

