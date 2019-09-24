وزارة الطاقة تؤكد عدم وجود أزمة في الوقود

أكد وزير الطاقة والتعدين، عادل ابراهيم، أن المخزون من الوقود يكفي لسد حاجة البلاد لمدة شهر، في وقت نفت إدارة مصفاة الخرطوم عدم وجود أي عطل في المصفاة التي تعمل بطاقتها القصوى دون توقف لتوفير المشتقات البترولية المطلوبة.
وكشف الوزير عن وجود خلل كبير في عمليا التوزيع والنقل، وستعمل الوزارة مع الجهات المعنية لحل المشكلة في أسرع وقت.
وتشهد محطات الوقود صفوفا طويلة من السيارات على الرغم من تاكيدأت الوزارة بعدم وجود أزمة أو نقص في الإمدادات البترولية.
ومن جانبها قالت مديرة المصفاة منيرة محمود، أن المصفاة تنتج في اليوم حوالي (3) آلاف و(30) طناً من البنزين، و(4) آلاف و(800) طن جازولين، و(700) طن جاز ثقيل، بجانب ألف طن فحم بترولي، و(250) طنا من وقود الطائرات.
وأكدت تغطية المصفاة لـ(90%) من احتياج البلاد من البنزين و(60%) من الجازولين، مشيرةً إلى أن النسب المتبقية تتم تغطيتها بالاستيراد.
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