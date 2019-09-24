السجن والغرامة لمجموعة اعتدت على إمام مسجد بام درمان

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة اصدرت المحكمة بام درمان قراراً قضى بالسجن اربعة اشهر مع ايقاف التنفيذ في مواجهة مجموعة اعتدت على امام مسجد, كما تم تغريمهم مبلغ 2 ألف جنيه سوداني. Advertisements وتشير وقائع القضية التي وقعت احداثها بمدينة ام درمان حيث وقع خلاف بين مجموعة تقيم حلقات قرآن بالمسجد وبين إمام المسجد الذي اخطرهم بتحديد وقت معين لهذه الحلقات وبحسب صحيفة الدار فان ذلك ادى الى ان تقع بينهما مشادة كلامية حادة حملوا على اثرها عصي وابرحوه ضرباً مما سبب له الاذى الجسيم ليتم نقله للمستشفى بواسطة اورنيك “8”جنائي للعلاج وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين واحالتهم الى المحكمة التي اصدرت قرارها المذكور اعلاه وتم استئنافه بواسطة ممثل الاتهام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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