“البرهان” يلتزم بمعالجة مشكلات “غرب دارفور”

التزم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل جميع مشكلات ولاية غرب دارفور، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به حكومة الولاية ولجنة الأمن في استتباب الأمن بغرب دارفور.

وقال والي غرب دارفور اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود في تصريح صحفي عقب لقائه البرهان بحسب صحيفة السوداني، إنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير العمل التنفيذي بالولاية بجانب تنوير عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي وتأمين الموسم الزراعي.

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وكشف عن الجهود التي تقوم بها حكومة الولاية لمعالجة تقنين العربات وفتح الجمارك ومعاش الناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)