محاكمة اربعة متهمين بسرقة ملايين الجنيهات

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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عقدت محكمة ام درمان غرب جلسة لمحاكمة اربعة متهمين قاموا بنسخ مفتاح محل تجاري بعد سرقته من صاحبه وقاموا بسرقة مئتين وثمانين الف جنيه سوداني.
ليتفاجأ صاحبه في صبيحة اليوم التالي بالسرقة وبالتحقيق تم القبض على المتهمين الذين اتضح من خلال التحريات انهم ينامون بالقرب من المحل وبحسب صحيفة الدار, سجلوا اعترافاً قضائياً بارتكابهم لجريمة السرقة ليدون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي السرقة ومن ثم تم احالتهم للمحكمة بعد اكتمال التحريات في مواجهتهم وقد اقروا بسرقة مبلغ 80 الف جنيه فقط وتباشر المحكمة جلساتها في القضية للفصل فيها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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