محاكمة اربعة متهمين بسرقة ملايين الجنيهات

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : حوادث 53 مشاهدة عقدت محكمة ام درمان غرب جلسة لمحاكمة اربعة متهمين قاموا بنسخ مفتاح محل تجاري بعد سرقته من صاحبه وقاموا بسرقة مئتين وثمانين الف جنيه سوداني. Advertisements ليتفاجأ صاحبه في صبيحة اليوم التالي بالسرقة وبالتحقيق تم القبض على المتهمين الذين اتضح من خلال التحريات انهم ينامون بالقرب من المحل وبحسب صحيفة الدار, سجلوا اعترافاً قضائياً بارتكابهم لجريمة السرقة ليدون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي السرقة ومن ثم تم احالتهم للمحكمة بعد اكتمال التحريات في مواجهتهم وقد اقروا بسرقة مبلغ 80 الف جنيه فقط وتباشر المحكمة جلساتها في القضية للفصل فيها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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