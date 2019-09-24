تنفيذ حكم الجلد لفنان شهير ببحري وبراءة سائق ترحال

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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نفذت سلطات شؤطة محكمة سوق بحري عقوبة الجلد على فنان شهير ةفني ساوند خالفا القانون الجنائي في حيازة كرستالة خمرو بلدية والتعاطي لها.
وأشارت المحكمة في قرارها بان يدفع المدانان مبلغ 10 الف جنيه كغرامة مالية وفي حالةعدم دفعها السجن البديل وتسري العقوبات بالتتابع.
في ذات السياق برأت المحكمة سائق ترحال وبحسب التفاصيل الأولية التي اوردتها صحيفة الدار بان الشرطة اشتبهت في عربة ترحال كانت تسير في الشارع العام وبتوقيفها تم تحريز كرستالة عرقي وضبط فنان وفني ساوند وتدوين بلاغ لهم بموجب المواد 87/79 من القانون الجنائي واخضاعهم للتحريات فيما وضح بانهم مخمورين عند اقتيادهم من قبل افراد الشرطة عليه فور اكتمال التحريات احيل الملف للمحكمة التي استمعت لاطراف الدعوى وتوصلت لشطب الاتهام في مواجهة سائق الترحال وادانة الفنان والفني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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