زوجة تطالب بنفقة (5) مليار

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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أمام المحكمة الشرعية ببحري وقفت احدى السيدات مطالبة بنفقة بمبلغ خمسة مليارات لها ولابنها الصغير مرعية زوجها لم يصرف عليها لمدة خمسة أعوام مطالبة بنفقة مليار لكل عام حيث أوضحت بان طليقها يعمل بوظيفة مرموقة ويتقاضي راتبه بالدولار.
وبعد ان اوضحت الزوجة مطالبتها بحسب صحيفة الدار ادعت بانها حملت لقب مطلقة وهي ما زالت صغيرة في السن وان ذلك اثر على نفسياتها وسط المجتمع ليقوم محامي الزوج بالاطلاع على عريضة الزوجة وتحديد جلسة لاحقة للرد على مطالبة الزوجة بخمسة مليارات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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