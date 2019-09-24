أمر قبض في مواجهة بائعة شاي سكبت الماء الساخن على نظامي

أصدرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف, أمر قبض في مواجهة بائعة شاي قامت بسكب الماء الساخن على نظامي, بالاضافة الى جدالها مع أحد موظفي الصحة, عندما حضر اليها موظف الصحة لتحصيل مبلغ “100” جنيه رسوم نفايات من المتهمة.

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وتعود تفاصيل الجريمة بحسب صحيفة آخر لحظة, الى خلفية ان الشاكي موظف صحة توجه الى محل المتهمة بمنطقة الحاج يوسف, بغرض اخذ مبلغ مالي تحصيل النفايات, الا ان المتهمة تشاجرت معه ومع احد افراد الشرطة, ومن ثم قامت باخذ الماء الساخن وسكبتها على الشرطي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)