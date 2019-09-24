الشرطة تحرر (15) رهينة وتضبط عصابات بشر مسلحة

نفذت شرطة ولاية كسلا عمليتين نوعيتين اسفرتا عن تحرير (15) رهينة من قبضة عصابتين للاتجار بالبشر، والقت الشرطة القبض على اخطر مهربي البشر بالولاية فيما تمكنت الشرطة من ضبط عصابة اخرى عقب تبادل اطلاق النار. وكشفت مصادر ان معلومات توافرت لدى مباحث ولاية كسلا، بأن أخطر تجار البشر بالمنطقة قام باحتجاز عشرة أشخاص فى وكر لعصابات التهريب بمنطقة طرفية.

وفور ورود المعلومات تم تشكيل قوة بقيادة ضابط برتبة العقيد وضعت خطة محكمة للايقاع بالعصابة وتحركت قوة الكمين إلى موقع الحادثة بمحلية أروما وهنالك تم تحديد ساعة الصفر ومداهمة الوكر حيث ضبط الضحايا وتم تحريرهم وألقى القبض على المتهم الرئيس وكان بحوزته بندقية (ج3) ولم يتمكن من اطلاق النار نسبة لمباغتة الشرطة له وتم توقيفه.

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من جهة أخرى تمكنت شرطة مكافحة التهريب من تحرير (5) رهائن مختطفين بواسطة عصابة للبشر طالبت بفدية نظير اطلاق سراحهم وطاردت شرطة مكافحة التهريب المتهمين وتبادلا اطلاق النار وبعدها تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وتحرير الرهائن.

وفى السياق وبحسب صحيفة الإنتباهة، قدمت الشرطة المتهمين لنيابة مكافحة الاتجار بالبشر حيث تولى متابعة التحقيق وكيل النيابة مولانا بابكر محمود باشراف مباشر من رئيس النيابة العامة لولاية كسلا مولانا الفكي الضو محمد وقيد بلاغ تحت المادة (7) من قانون الاتجار بالبشر وأوشكت النيابة على انهاء التحريات واحالة ملف القضية للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)