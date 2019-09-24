ارتياح في الاذاعة والتلفزيون لزيارة فيصل

عبّر عدد من العاملين بالاذاعة والتلفزيون عن ارتياحههم لزيارة وزير الثقافة والاعلام, الاستاذ فيصل محمد صالح في اول زيارة له بعد تسلمه المنصب.

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وقال لصحيفة آخر لحظة: الاذاعي حاتم عثمان ان الزيارة جاءت في موعدها وقد وقف الوزير على الكثير من الامور في الهيئة وقدم البشريات التي ظل ينتظرها العاملون لسنوات طويلة.

وكان وزير الثقافة والاعلام, الأستاذ فيصل محمد صالح زار هيئة الاذاعة والتلفزيون يوم أمس الول, استقبله فيها العاملون باللافتات قبل ان يخاطبهم في لقاء مفتوح واقفاً تقديراً لدور الاذاعة والتلفزيون في توحدي الوجدان السوداني وتضامناً مع العاملين, وقد قامت اذاعية باطلاق الزغاريد عالياً متفاعلة مع خطابه المبشر الذي وعد خلاله بتقديم العون والمساندة لهم وعقد ورش متخصصة تحل قضاياهم.

الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)