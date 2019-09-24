مدرب الجزائر يصوت لمحمد صلاح على حساب محرز

حل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في المركز الرابع بجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ثم جاءت باقي المراكز بعد الفرعون المصري ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

يتم اختيار الأفضل حول العالم حيث يكون ذلك بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، ويحق لكل ممثل ترشيح 3 اختيارات على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، ثم الثاني 3 نقاط، والمركز الثالث نقطة وحيدة.

ومنح 11 من قائدي المنتخبات حول العالم، محمد صلاح المركز الأول، وهم: بوروندي، والصين وجيبوتي واليونان ولاتفيا وليشتنشتاين، ومونتنيجرو، رومانيا، وعمان، ورواندا، وسلوفاكيا

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فيما منح 14 مدربا حول العالم محمد صلاح المركز الأول، وجاء أبرزهم جمال بلماضي المدير الفني للجزائر الذي تجاهل نجمه رياض محرز ووزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الحائز على فضية كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وجاء بقية المدربين كالتالي: ألبانيا، النمسا، وباربادوس، البوسنة والهرسك، ومونتينجرو، والفلبين، وطاجستان، وتركيا، وأوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

كما اختار 8 من ممثلي الميديا محمد صلاح في المركز الأول، وهم: الإكوادور، غينيا الإستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، ورومانيا، والصومال، وسويس