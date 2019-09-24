بريطانيا تنتظر قرار تاريخي بشأن تعليق جونسون للبرلمان

من المقرر الإعلان عن قرار له صدى تاريخي اليوم الثلاثاء عندما تبت المحكمة العليا في بريطانيا في شرعية تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان لمدة خمسة أسابيع.

تمثل القضية مواجهة نادرة بين رئيس الوزراء، والمحاكم، والبرلمان بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم، وتشمل أيضًا الملكة إليزابيث الثانية.

يدور الأمر حول ما إذا كان جونسون قد تصرف بشكل قانوني عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع خلال إطار زمني حاسم قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ورفض جونسون، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوضيح ما إذا كان سيستقيل إذا تبين أنه انتهك القانون، أو سيسعى إلى إغلاق البرلمان مرة أخرى.

تقول المحكمة العليا في بريطانيا إنها ستعلن القرار في الساعة 10:30 صباحًا (0930 بتوقيت جرينتش) بعد عقد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع الأسبوع الماضي أمام 11 قاضيا.

يمكن أن تقرر أن التعليق كان صحيحًا، أو أن المحاكم لا تتمتع بالاختصاص في هذا الأمر - وهي أحكام من شأنها أن تمنح جونسون النصر - أو قد تجد أن رئيس الوزراء تصرف بشكل غير صحيح.

وتقول الحكومة إن قرار تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر كان قرارًا روتينيًا ولا يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إنها تدعي أنه بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب، فإن الأمر يتعلق بقرار السياسيين وليس المحاكم.

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يزعم معارضو الحكومة أن جونسون أغلق البرلمان بطريقة غير شرعية قبل أسابيع فقط من مغادرة البلاد الكتلة المكونة من 28 دولة من أجل "الغرض غير المناسب" المتمثل في التهرب من مراقبة المشرعين لخططه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما اتهموا جونسون بتضليل الملكة، التي كانت هناك حاجة لموافقتها الرسمية لتعليق الهيئة التشريعية.

كان جونسون والبرلمان على خلاف منذ توليه السلطة في يوليو مع تصميمه على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة انفصال مع أوروبا.

أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي رسميًا إلى التمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، لكن اوضح جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف، مما يمهد الطريق لمواجهات مستقبلية.

أثار تعليق البرلمان العديد من الطعون القانونية، التي أصدرت المحاكم قرارات متناقضة بشأنها. وقالت المحكمة العليا في إنجلترا إن هذه الخطوة كانت سياسية وليست قانونية، لكن قضاة المحكمة الاسكتلندية قضوا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني "لتجنب التدقيق الديمقراطي".