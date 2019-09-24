ﻋﻤﺎل وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻨﻔﺬون وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ

- 1/2
- 2/2
ﻧﻔﺬ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣــﺲ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺮﺩﺩﻳﻦﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻨﺮﺟﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﻄﻠﻊ،ﺍﻟـﺪﻡ ﻗﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺪﻡ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻱ ﻛﻮﺯﻧﺪﻭﺳﻮ ﺩﻭﺱ ﻣﺎ ﺑﻨﺨﺎﻑ.
ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥﺷﺮﻳﻒ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺑﻌﺎﺩﺭﻣﻮﺯ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﻋﻠﻰﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑﺛـﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﺿﺪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺗﻬﻤﻮﺍﻣــﺪﺭﺍء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳــﺮﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﺟــﺮﺍء ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،ﻭﺣﺴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲﺑﻌﺾ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑـﺎﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻮﺍﺩﺭﺍﻻﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﻣﻦﻋﺐء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻟﻜﻲﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.