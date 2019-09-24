أﻗﺮ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك.. ﻧﺎدر اﻟﻌﺒﻴﺪ : ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻟﻀﺮب زﻳﺮو ﻓﺴﺎد وﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻦ

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ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺈﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺟﻬﺎﺯﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ،ﻭﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺖﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻪﻭﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺇﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: )ﻣﺎﻭﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻲ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ(ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﺎﻳﺮﺍﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻙ ﺿﺪ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻧﻔﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ.
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻀﺮﺑﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﻓﺴﺎﺩﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ، ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺸﻮﺷﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺑﻜﺮ .
ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰﺫﻟﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺒﺎﺋﺪ.ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺇﺫﺍ ﺗﻢﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ،ﻗﺎﻝ : ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،ﻭﺃﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺜﻞﻟﺬﻟﻚ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ بقيمة 527 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﺘﻢﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﻧﻔﻰﺇﻧﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺤﺪﻯ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﺬﻟﻚﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪﻋﻤﻞ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.